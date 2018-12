Mit dem 4. Titelgewinn an der Klub-WM würden die Madrilenen zum Rekordsieger avancieren. Stoppen will sie ein Japaner.

Ex-Schalker Publikumsliebling Uchida will Real stoppen

Halbfinals an der Klub-WM

«Schalke wird immer ein wichtiger Teil meines Lebens bleiben. Glückauf.» Diese Worte, die ein sichtlich gerührter Atsuto Uchida an die Schalker Fans richtete, liegen mittlerweile 15 Monate zurück.

Es war der Tag, an dem der Publikumsliebling von den «Königsblauen» verabschiedet wurde. In seinen 7 Jahren bei Schalke hatte sich der Japaner in die Herzen der Zuschauer gespielt

Legende: Abschied auf japanisch Atsuto Uchida wird von den Schalker Fans verabschiedet. Imago

Weitere Titel sollen kommen

Nach einem kurzen Abstecher zu Union Berlin zog es den Aussenverteidiger zurück in seine Heimat. Mit den Kashima Antlers hatte der heute 30-Jährige zwischen 2007 und 2009 dreimal den japanischen Meistertitel geholt.

Der Klub-WM-Sieg fehlt Rekordmeister Kashima im Palmarès noch. 2016 unterlagen die Antlers Real Madrid im Final 2:4 nach Verlängerung. Nun bietet sich den Japanern im Halbfinal am Mittwoch die Chance auf Revanche. Und ein gewisser Cristiano Ronaldo, der 2016 drei der vier Tore der Madrilenen erzielt hatte, ist nicht mehr dabei.

Im anderen Halbfinal am Dienstag stehen sich River Plate Buenos Aires und Al Ain gegenüber.