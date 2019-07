Torschützenkönig, Rekordtorschütze, Publikumsliebling: Alex Frei legte sowohl auf Klubebene als auch im Nati-Dress eine beeindruckende Karriere hin. Begonnen hatte Frei seine Profikarriere beim FC Basel. Im Dress des FC Luzern schoss er seine ersten NLA-Tore. Nach 2 erfolgreichen Saisons für Servette Genf (36 Tore in 64 Spielen) wechselte Frei zu Stade Rennens.

In seiner 2. Saison für Stade Rennes avancierte der Stürmer zum Torschützenkönig der Ligue 1. Nach seiner Zeit beim französischen Erstligisten heuerte der Basler bei Borussia Dortmund an. Beim BVB spielte sich der Schweizer mit seiner offensiven Spielweise in die Herzen der Fans.

Bild 1 / 6 Legende: Erste Tore in der NLA Frei beginnt seine Profikarriere 1997 beim FC Basel. Nach einem Zwischenspiel beim FC Thun schnuppert er beim FC Luzern NLA-Luft. Freshfocus Bild 2 / 6 Legende: Erfolgreiche Zeit Der NLA-Durchbruch gelingt bei Servette Genf. In 64 Spielen erzielt der Basler 36 Tore. Keystone Bild 3 / 6 Legende: Im Ausland In seiner 2. Saison bei Stade Rennes avanciert Frei mit 20 Toren zum Torschützenkönig der Ligue 1. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Abenteuer Bundesliga Bei Borussia Dortmund spielt sich der Basler mit seiner Spielweise in die Herzen der Fans. imago images Bild 5 / 6 Legende: Auch in der Nati erfolgreich In 84 Spielen erzielt der Basler 42 Tore und ist bis heute Rekordtorschütze der Nationalmannschaft. Keystone Bild 6 / 6 Legende: Meister und Cupsieger Mit dem FC Basel holt Frei viermal die Meisterschaft und zweimal den Cupsieg. Freshfocus

Die letzten Jahre seiner Karriere verbrachte Frei in Basel. Mit dem FCB wurde er viermal Schweizer Meister, zweimal Cupsieger und zweimal Torschützenkönig. Auch in der Nati war der Stürmer äusserst erfolgreich. In 84 Spielen erzielte er 42 Toren und ist bis heute Rekordtorschütze.

Im Video oben sehen Sie die wichtigsten Stationen seiner Karriere. Der Beitrag wurde 2013 ausgestrahlt.