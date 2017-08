Hattrick: Cissé glänzt in der Promotion League

Djibril Cissé ist die Attraktion in der dritthöchsten Schweizer Fussballliga. Am vergangenen Spieltag lieferte er den besten Beweis dafür.

Im Spiel gegen United Zürich schnürte Yverdons Neuzugang zwischen der 15. und 43. Minute einen Dreierpack. In der französischen Ligue 1 war ihm dieses Kunststück mit Marseille und Auxerre schon mehrfach gelungen. Am vergangenen Sonntag erzielte Djbril Cissé nun also auch in der Promotion League einen Hattrick.

Rücktritt vom Rücktritt

Dass Cissé überhaupt in der Schweiz auf Torjagd geht, ist auf einen glücklichen Zufall zurückzuführen. Yverdon-Präsident Mario Di Pietrantonio wollte den eigentlich zurückgetretenen Franzosen ursprünglich zu einer Autogrammstunde einladen. Am Ende gab Cissé den Rücktritt vom Rücktritt und unterschrieb einen Vertrag über ein Jahr.

Das scheint sich für den Waadtländer Klub nun auszubezahlen. Nach 4 Runden liegt Yverdon in der Promotion League auf Rang 3. Cissé führt die Torschützenliste mit 4 Treffern an.