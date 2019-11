Legende: Die Reihenfolge der Farben stimmt nicht So wird aus dem Russen-Leibchen ungewollt ein Serbien-Trikot. Twitter.com

Fehlerhafte neue Trikots zwingen die «Sbornaja» dazu, beim EM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen Belgien in alten Shirts anzutreten. Statt der russischen Farbenfolge weiss-blau-rot an den Ärmeln fanden sich die Russen unlängst bei der Anprobe in neuen Trikots mit der serbischen Flagge in rot-blau-weiss wieder.

Bei vielen russischen Spielern war der Zorn gross, berichteten lokale Medien. Der Verband habe deshalb entschieden, die neuen Leibchen im Schrank zu lassen.

DFB beklagte Tippfehler

Den Fauxpas hat sich Adidas geleistet. Es seien nach ersten Gesprächen mit dem Sportartikelhersteller weitere Verhandlungen geplant, um die Trikots auszuwechseln, berichtete das Portal Sports.ru. «Wir entwickeln das Design grundsätzlich in enger Absprache mit unseren Verbänden», hiess es in einer Stellungnahme.

In Deutschland hatte es zu Wochenbeginn ebenfalls eine Panne gegeben. Nach der Präsentation waren Jerseys mit den fehlerhaften Beschriftungen «Hecktor» und «Waltschmidt» im Online-Shop aufgetaucht.