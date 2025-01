Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Valen Scarsini hatte eine Mission: Der argentinische Influencer wollte vor dem Jahreswechsel dem Fussball-Klub mit der «kleinsten Fangemeinde» zu mehr Ruhm verhelfen. Die Wahl fiel auf den FC Balzers, der zu jenem Zeitpunkt auf Instagram rund tausend Follower vorzuweisen hatte.

Das Video, in dem Scarsini dazu aufrief, dem Account des liechtensteinischen Klubs zu folgen, ging in den sozialen Medien viral. So dauerte es nicht lange, bis der FC Balzers den FC Vaduz als «grössten» Klubs des Landes ablöste.

«Bis zur Million»

Doch der Hype um den Klub aus der 2. Liga interregional war damit noch lange nicht vorbei. Am Mittwoch zog Balzers mit über 270'000 neuen Anhängern auch am FC Basel vorbei, der davor im Schweizer Fussball-Universum die klare Nummer 1 gewesen war.

Die Social-Media-Abteilung des FCB liess es sich nicht nehmen, dem neuen Leader zu gratulieren, kündete aber an, den Spitzenplatz wieder an sich zu reissen. Dies wiederum rief Scarsini auf den Plan: «Bis zur Million hören wir nicht auf, Balzers. Versprochen.» Fortsetzung folgt.