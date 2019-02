Der frühere Fussball-Profi und-Funktionär Rudi Assauer ist am Mittwochnachmittag an den Folgen von Alzheimer gestorben.

Rudi Assauer prägte Schalke 04 als Manager vor allem um die Jahrtausendwende stark. Seinen grössten Erfolg als Funktionär feierte Assauer 1997, als der Klub im Final gegen Inter Mailand den Uefa-Cup gewann.

Meistertaum bleibt verwehrt

Fast wäre auch der grosse Meister-Traum in Erfüllung gegangen, als Schalke 2001 kurz vor dem Gewinn des 8. Titels stand. Mit dem 1:1 in der Nachspielzeit im Parallelspiel in Hamburg schnappte Bayern München «Königsblau» den Titel aber noch weg. Die Tränen nach dem Spiel, als Fans und Spieler nach dem Sieg gegen Unterhaching bereits den Platz stürmten und den vermeintlichen Titel feierten, gingen um die Welt.

Auch der Bau des aktuellen Stadions von Schalke fällt in die Amtszeit des Mannes, der einst als aktiver Fussballer 307 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund und Werder Bremen bestritten hatte.

Nun starb der Ex-Manager nach langer Alzheimer-Krankheit im Alter von 74 Jahren. Assauer hinterlässt eine Frau und zwei Töchter.