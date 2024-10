Per E-Mail teilen

Vor einem Monat sorgte die Nationalmannschaft Liechtensteins für Schlagzeilen – ungewollt jedoch. Durch eine 0:1-Niederlage ermöglichten die Spieler aus dem «Ländle» San Marino den 1. Erfolg nach 140 Partien respektive 20 Jahren ohne Sieg.

Am Donnerstagabend machte Liechtenstein nun wieder von sich reden – und dieses Mal sehr zur eigenen Freude. In einem Testspiel gegen die Auswahl Hongkongs in Vaduz fuhren die Schützlinge von Trainer Konrad Fünfstück einen 1:0-Erfolg ein und beendeten damit ihrerseits eine lange Serie.

Hasler trifft in die untere Ecke

In den letzten 41 Partien hatte Liechtenstein nämlich nicht mehr gewinnen können und stattdessen schmerzhafte Niederlagen wie jene gegen San Marino oder auch Gibraltar kassiert.

Gegen Hongkong – unter der Leitung der Schweizer Schiedsrichterin Désirée Grundbacher – fiel der einzige Treffer der Partie bereits in der 16. Minute. Nach schöner Vorarbeit von Kenny Kindle war es Captain Nicolas Hasler vorbehalten, seine Farben mit einem satten Linksschuss in Führung, respektive zum Sieg, zu schiessen.