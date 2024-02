Legende: Jubel über den Viertelfinal-Einzug Bei den kapverdischen Spielern. Keystone/EPA/LEGNAN KOULA

Am Freitagabend starten die Viertelfinals am Afrika-Cup in der Elfenbeinküste. Mit dabei sind neben dem Gastgeber, der im Achtelfinal Titelverteidiger Senegal eliminiert hatte, sieben weitere Teams. Alle diese haben eines gemeinsam: Vor zwei Jahren hatten sie den Viertelfinal noch verpasst. Im also völlig neuen Viertelfinal-Feld sind deshalb auch einige Länder dabei, mit denen man nicht wirklich gerechnet hätte. Auf der anderen Seite mussten einige Favoriten früh die Segel streichen.

Marokko, das an der WM Ende 2022 noch den vierten Platz belegt hatte, musste sich nach einer Niederlage gegen Südafrika verabschieden. Ägypten, das ohne den verletzten Mohamed Salah spielte, verlor nach Penaltyschiessen gegen die Demokratische Republik Kongo. Tunesien und Algerien hatten zuvor bereits nicht einmal die Gruppenphase überstanden.

Nigeria gegen Angola

Somit ist Nigeria, das in der Weltrangliste auf dem 42. Rang liegt, das bestklassierte verbliebene Team. Am anderen Ende dieser Skala liegt Angola (Rang 117). Im Viertelfinal kommt es nun zum direkten Duell. Natürlich sind die Nigerianer Favorit, doch an diesem Afrika-Cup sind Überraschungen alles andere als ausgeschlossen. Das Tor von Angola wird wohl erneut Signori Antonio hüten – der 29-Jährige verteidigt normalerweise den Kasten von Etoile Carouge in der Promotion League.

Teams im Viertelfinal 2022 Teams im Viertelfinal 2024 Senegal Nigeria Äquatorialguinea Angola Ägypten Demokratische Republik Kongo Marokko Guinea Burkina Faso Mali Tunesien Elfenbeinküste Gambia Kapverden Kamerun Südafrika

Eine spezielle Geschichte schreibt auch die Demokratische Republik Kongo. Noch ohne Sieg nach 90 Minuten stehen die Kongolesen im Viertelfinal. Drei Remis reichten in der Vorrunde zum Weiterkommen, im Achtelfinal gab's den Erfolg nach Penaltyschiessen. Mit Meschack Elia (YB) und Charles Pickel (ehemals Basel und GC) stehen auch zwei Spieler mit Schweizer Bezug mit dem Team in der Runde der letzten 8.

Titelkampf offen

Im Viertelfinal-Feld einen Titelfavoriten zu finden, erweist sich als schwierig. Die Elfenbeinküste kann als Gastgeber auf die Unterstützung der Fans zählen, zudem haben die Ivorer noch am ehesten die Erfahrung, wie es ist, am Afrika-Cup zu triumphieren. 2015 ging der Titel zuletzt an das westafrikanische Land.

So farbenfroh werden die Teams auf der Tribüne angefeuert

1 / 12 Legende: Burkina Faso scheiterte zwar bereits im Achtelfinal an Mali. Dieser Fan hätte für seinen Kopfschmuck dagegen den Titel verdient. Keystone/Themba Hadebe 2 / 12 Legende: Dieser Fan von Burkina Faso nimmt den Ausdruck «Flagge zeigen» wörtlich. Keystone/Themba Hadebe 3 / 12 Legende: Ist das etwa Pumuckl? Nein, auch bei den senegalesischen Anhängern scheint die rote Haarpracht beliebt zu sein. Keystone/Themba Hadebe 4 / 12 Legende: Doch auch die anderen Farben der Landesflagge Senegals werden mit Stolz getragen. Hier hat sich der ganze Block gelb angezogen. Getty Images 5 / 12 Legende: Blau fehlt dagegen auf der Flagge Senegals. Ob diese Frau deshalb so verängstigt dreinschaut? Imago Images 6 / 12 Legende: Die Sterne holte Senegal am diesjährigen Afrika-Cup nicht ganz vom Himmel. Getty Images/DeFodi Images 7 / 12 Legende: Stattdessen mussten die «Löwen von Teranga» bereits im Achtelfinal gegen Gastgeber Elfenbeinküste die weisse Fahne hissen. Imago Images 8 / 12 Legende: Und auch die algerischen Supporter hatten am diesjährigen Kontinentalturnier kaum Grund zur Freude: Mit nur 2 Punkten ereilte die Nordafrikaner das Out bereits in der Gruppenphase. Keystone/Themba Hadebe 9 / 12 Legende: Weiter auf den Titel darf Kongo hoffen. Wenn es nach diesem Fan geht, soll als nächste Beute Guinea dran glauben. Keystone/Themba Hadebe 10 / 12 Legende: Auch die «Super Eagles» sind noch im Rennen um den Afrika-Cup. Nigeria trifft im Viertelfinal auf Angola. Keystone/Sunday Alamba 11 / 12 Legende: Auf «fette Beute» spekulieren wohl diese drei malischen Unterstützer. In der Runde der letzten 8 heisst der Gegner Elfenbeinküste. Keystone/Sunday Alamba 12 / 12 Legende: Im vierten Viertelfinal wird dieser freudige Fan Südafrikas auf einen Sieg gegen die Kapverden hoffen. Getty Images/Anadolu

Spannung ist auf jeden Fall garantiert. Noch dürfen alle 8 Teams davon träumen, am Sonntag, 11. Februar, den Pokal in die Höhe zu stemmen. Es würde auch nicht überraschen, wenn am Schluss ein Land jubelt, das zu Beginn keiner auf dem Zettel hatte.