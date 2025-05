Peter Knäbel ist neuer Präsident des Schweizerischen Fussballverbands. Per Ende Saison legt er deshalb seine Tätigkeit als Fussballexperte bei SRF nieder. Zum letzten Mal im Einsatz steht der 58-Jährige beim Champions League-Final am 31. Mai 2025, ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei.

In eigener Sache

Legende: Hat Ende Mai seinen letzten Auftritt bei SRF Peter Knäbel. SRF

Peter Knäbel ist am vergangenen Samstag, 24. Mai 2025, zum neuen Präsidenten des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) gewählt worden. Er tritt damit per 1. Juli die Nachfolge von Dominique Blanc an, der den SFV seit Mitte 2019 präsidierte. Mit der Wahl von Knäbel ist auch klar, dass der 58-Jährige aus dem Fussball-Expertenteam von Schweizer Radio und Fernsehen ausscheiden wird.

Schweizer CL-Highlights bleiben Knäbel in Erinnerung

«Wir gratulieren Peter Knäbel zur Wahl zum SFV-Präsidenten und wünschen ihm in dieser Tätigkeit viel Erfolg», sagt Reto Gafner, im Bereich Live Sport verantwortlich für die Fussballberichterstattung. Da für SRF Unabhängigkeit ein hohes Gut sei, lasse sich ein Amt bei einem Sportverband jedoch nicht mit der Expertentätigkeit bei SRF vereinbaren. Deshalb wird Peter Knäbel sein SRF-Engagement beenden.

Wir danken Peter für die unzähligen erhellenden Momente, die er mit seiner Expertise kreierte. Er bereicherte dank seiner Erfahrung die Fussball-Inhalte und inspirierte mit seiner packenden Art das ganze SRF-Sport-Team.

Der ehemalige FC-Basel- und SFV-Funktionär war von 2017 bis 2021 sowie ab Mitte 2024 als Fussballexperte bei SRF tätig. «Es hat mir sehr viel Spass gemacht, während fünf Saisons die Champions League und weitere faszinierende Fussballabende für SRF im TV zu begleiten. In bester Erinnerung bleiben mir vor allem die grossartigen Auftritte des FC Basel und des BSC Young Boys in der Königsklasse, unter anderem bei den Siegen gegen Manchester United, Manchester City und Juventus Turin», sagt der schweizerisch-deutsche Doppelbürger.

Letzter Einsatz beim Champions League-Final

Zum letzten Mal für SRF im Einsatz stehen wird Knäbel am 31. Mai 2025. Dann treffen Inter Mailand und der FC Barcelona im Münchner Olympiastadion im Final der Champions League aufeinander. Der Höhepunkt der internationalen Fussballsaison ist ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei zu sehen. Peter Knäbel wird das Spiel gemeinsam mit Diego Benaglio und Moderator Paddy Kälin im Studio begleiten.