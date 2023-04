Argentinien führt Fifa-Ranking an – Ermittlungen in Italien

Legende: Abklatschen zwischen Messi und Di Maria Die Argentinier sind nun auch in der Fifa-Rangliste die Nummer 1. Keystone/AP Photo/Nicolas Aguilera

Fifa-Ranking: Es gibt einen neuen Leader

Weltmeister Argentinien erklimmt nach dem letzten Update der Weltrangliste Platz 1 und verdrängt Brasilien von der Spitzenposition. Der Rekord-Weltmeister fällt nach der Niederlage gegen Marokko auf den 3. Rang zurück und muss auch WM-Finalist Frankreich vorbeiziehen lassen. Die Schweiz belegt nach den beiden souveränen Siegen in der EM-Qualifikation gegen Belarus und Israel weiterhin Platz 12 hinter Marokko.

04:22 Video Archiv: Die Nati schlägt zum Start der EM-Ausscheidung auch Israel Aus Sport-Clip vom 28.03.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 22 Sekunden.

Serie A: Ermittlungen gegen drei weitere Vereine

Die Affäre um Bilanzfälschungen im italienischen Fussball weitet sich auf drei weitere Vereine aus. Die Staatsanwaltschaften in Rom und Tivoli ermitteln gegen die Klubs AS Rom, Lazio Rom und US Salernitana wegen des Verdachts, mit fingierten Vorgängen rund um Spielertransfers die Bücher frisiert zu haben. Zu den beschuldigten Personen gehören Medienberichten vom Donnerstag zufolge Lazio-Präsident Claudio Lotito sowie die beiden Roma-Besitzer Dan und Ryan Friedkin. In der Causa geht es darum, dass Vereine untereinander Spieler kauften und verkauften, diesen aber überhöhte Marktwerte zuschrieben, um sie vorteilhafter in der Bilanz zu verbuchen.