Legende: Grenzenlose Freude Mehdi Ghayedi hüllt sich nach der erfolgreichen Quali in eine iranische Flagge. imago images/Sebastian Frej

Auch Iran 2026 in USA, Mexiko und Kanada dabei

Titelverteidiger Argentinien und der Iran haben sich als nächste Teams für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Den Iranern reichte für die Sicherung der siebten WM-Teilnahme am drittletzten Spieltag in Teheran ein 2:2 gegen Usbekistan. Die in der Gruppe zweitplatzierten Usbeken bleiben auf gutem Weg, sich erstmals für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Argentiniens Teilnahme stand nach dem torlosen Remis von Bolivien gegen Uruguay fest. Der Leader der südamerikanischen Qualifikation kann vier Runden vor Schluss nicht mehr von einem Platz in den Top 6 verdrängt werden. Neben den Gastgebern USA, Mexiko und Kanada haben auch Japan und Neuseeland das WM-Ticket schon gelöst.