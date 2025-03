Legende: Muss seinen Posten räumen Dorival Junior. imago images/Sebastian Frei

Dorival Junior nicht mehr Brasilien-Coach

Rekordweltmeister Brasilien zieht die Konsequenzen aus der 1:4-Niederlage vom Mittwoch in Argentinien. Nationalcoach Dorival Junior muss sein Amt abgeben, wie der brasilianische Verband CBF mitteilt. Dorival Junior übernahm im Januar 2024 die Nachfolge von Interimstrainer Fernando Diniz. Der 62-Jährige aus Sao Paulo blieb mit der «Seleçao» unter den Erwartungen. In der letztjährigen Copa America scheiterte Brasilien schon im Viertelfinal, in der WM-Qualifikation belegt es derzeit nur Platz 4. Auch wenn die Teilnahme an der WM 2026 nicht ernsthaft in Gefahr ist, zog der Verband nun die Reissleine.

Olmo fehlt Barcelona 3 Wochen

Tabellenführer Barcelona muss in den nächsten 3 Wochen auf die Dienste von Dani Olmo verzichten. Der spanische Internationale zog sich am Donnerstag beim 3:0-Sieg gegen Osasuna eine Adduktorenverletzung zu. Damit verpasst Olmo wohl mindestens 6 Partien, darunter die Viertelfinal-Duelle in der Champions League mit dem BVB (9. und 15. April) und das Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey gegen Atletico Madrid am kommenden Mittwoch.

