Legende: Federico Chiesa Die Saison ist futsch. Keystone

Chiesa erleidet Kreuzbandriss

Der italienische Europameister Federico Chiesa zog sich beim 4:3-Sieg von Juventus Turin bei der Roma einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Das gab der Rekordmeister am Montag bekannt. Damit fällt der 24-Jährige voraussichtlich ein halbes Jahr aus. Schon nach einer halben Stunde musste der Angreifer verletzt vom Platz.

04:33 Video Archiv: Juve besiegt in der CL Chelsea dank Chiesa-Blitztor Aus Sport-Clip vom 29.09.2021. abspielen

Terim nicht mehr Trainer von Galatasaray

Fatih Terim ist nach dem 0:1 am Samstag gegen Giresunspor nicht mehr Trainer von Galatasaray Istanbul. Der 22-fache türkische Meister hinkt nach 20 Spielen als Tabellen-12. den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Der 68-jährige Terim, der die Türkei 2008 in den EM-Halbfinal geführt hatte, übernahm im Dezember 2017 zum 4. Mal das Amt als «Gala»-Trainer.

Inler mit Tor

Gökhan Inler hat in der Türkei ein seltenes Erfolgserlebnis gehabt. Der frühere Captain der Schweizer Nati liess sich beim 2:1-Sieg von Adana Demirspor bei Fenerbahce Istanbul als Torschütze feiern. Der 37-Jährige, der die Captainbinde trug, traf in der 34. Minute mit seinem erst 2. Tor in der höchsten türkischen Liga zum 1:1. Dank dem Sieg zog Adana Demirspor in der Tabelle an Fenerbahce vorbei und ist neu Vierter.