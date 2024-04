Legende: Sein Durst mit Chelsea ist in Kürze gestillt Thiago Silva, 39-jährig. imago images/Paul Terry

Nach 4 Jahren macht Silva bei den «Blues» Schluss

Thiago Silva wird den englischen Premier-League-Klub FC Chelsea zum Saisonende verlassen. Wohin es den Innenverteidiger ziehen wird, ist noch nicht bekannt. Eine Rückkehr in seine brasilianische Heimat steht im Raum. Mit einem emotionalen Video verabschiedete sich Silva schon einmal. «Ich kam mit der Absicht hierher, nur eine Saison zu bleiben, am Ende waren es vier Jahre», sagte der 39-Jährige: «Es ist eine unbeschreibliche Liebe. Ich kann nur Danke sagen.» Silva liess die Türe für eine Rückkehr in anderer Funktion offen. Er war im Sommer 2020 ablösefrei von Paris St. Germain nach London gewechselt. Bislang kommt er auf 151 Pflichtspiele für die «Blues» und gewann mit den englischen Farben in seiner Debüt-Saison 2021 die Champions League.

