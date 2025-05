Legende: Der walisische EM-Botschafter Gareth Bale ... ... bei der Vergabe der EURO 2028. Keystone/Jean-Christophe Bott

EM-Gastgeber 2028 erhalten nur zwei Tickets

Die Uefa stellt den 4 Gastgeberteams der EM 2028 keinen Freifahrtschein aus. England, Wales, Irland und Schottland werden allesamt in einer der 12 Gruppen der Qualifikation antreten, wie es nach einem Treffen des Exekutivkomitees in Bilbao hiess. 2 Plätze werden reserviert – und zwar für die 2 besten Nationen, die sich nicht für das Turnier qualifizieren konnten. Sollten sich also 2 Teams auf sportlichem Weg qualifizieren, sind alle 4 Gastgeberländer dabei. Die EM findet vom 9. Juni bis 9. Juli 2028 in 9 Stadien statt. 6 davon stehen in England, dazu sind Glasgow, Cardiff und Dublin vertreten.