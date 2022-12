Legende: Neues Ziel vor Augen Matheus Cunha möchte neu für die «Wolves» endlich wieder zum Torjubel ansetzen. Keystone/EPA/Rodrigo Jimenez

England: Atletico verleiht Cunha nach Wolverhampton

Der brasilianische Stürmer Matheus Cunha ist neu auf der Insel bei den Wolverhampton Wanderers tätig, dem aktuellen Schlusslicht in der Premier League. Der 23-Jährige kommt von Atletico Madrid auf Leihbasis bis zum Ende der Saison. Cunha war 2021 für umgerechnet knapp 26 Millionen Schweizer Franken von Hertha Berlin in die spanische Hauptstadt gekommen, konnte sich bei den «Colchoneros» aber nicht wunschgemäss behaupten. In der Spielzeit 2022/23 bestritt er 17 Einsätze, erzielte aber noch kein Tor. Seine Profikarriere hatte er einst beim FC Sion lanciert, für den er 2017/18 in 29 Partien 10-mal traf.

04:21 Video Archiv: Cunha trifft bei seiner Abschiedsvorstellung im Sion-Dress gleich 3-mal Aus Sport-Clip vom 19.05.2018. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 21 Sekunden.

Uruguay: Trauer um O'Neill

Uruguays ehemaliger Nationalspieler Fabian O'Neill ist am Samstag in einem Krankenhaus in Montevideo an Leberversagen gestorben. Der 49-Jährige, den Zinedine Zidane einst als «den talentiertesten Spieler, den ich je gesehen habe», bezeichnete, kämpfte seit Jahren gegen den Alkohol und litt an einer Leberzirrhose. «Goodbye Zauberer», twitterte O'Neills Heimatklub Nacional Montevideo. In 19 Länderspielen für «La Celeste» erzielte der frühere Serie-A-Profi 2 Treffer.