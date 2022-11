Fink ist in der Wüste in die Wüste geschickt worden

Thorsten Fink hat seinen Posten als Trainer beim Klub Al-Nasr in den Vereinigten Arabischen Emiraten verloren. Dies gab der Klub via Twitter bekannt. «Es ist schade, aber es ist nichts vorgefallen, wie jetzt vielleicht manch einer wieder denkt. Wir haben zu wenig Punkte. Deshalb haben sich unsere Wege getrennt», sagte der 55-Jährige bei Sport1. Al-Nasr war erst seit Mai dieses Jahres die bereits sechste Trainerstation in Folge im Ausland für Fink. In der Schweiz hatte der frühere Bayern-Profi bereits beim FC Basel und den Grasshoppers an der Seitenlinie gestanden.