Legende: Wechselt nach Liechtenstein Konrad Fünfstück. imago images/Lobeca

Liechtenstein: Neuer Trainer für Nationalmannschaft

Der neue Nationaltrainer Liechtensteins heisst Konrad Fünfstück. Der 42-jährige Deutsche folgt auf Martin Stocklasa, der im März zum FC Vaduz wechselte. Fünfstück tritt sein Amt am 1. Juni an und wird das Team bei den EM-Qualifikationsspielen in Luxemburg (17. Juni) und gegen die Slowakei (20. Juni) erstmals betreuen. Zuletzt war Fünfstück Cheftrainer der U23 des SV Werder Bremen. Von 2017 bis 2019 coachte er den FC Wil in der Challenge League. Davor stand er beim 1. FC Kaiserslautern und bei Greuther Fürth unter Vertrag.

El Salvador: Alianza FC nach Massenpanik bestraft

Nach der tödlichen Massenpanik bei einem Erstliga-Spiel in San Salvador muss der gastgebende Klub Alianza FC ein Jahr lang unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen. Zudem erhält er eine Busse in der Höhe von 30'000 Dollar. Der Alianza FC wurde vom Fussballverband von El Salvador für das Gedränge verantwortlich gemacht, das am Samstag mindestens zwölf Menschenleben gekostet und 500 Verletzte gefordert hat. Das Drama ereignete sich, als Fans versuchten, in das Stadion zu gelangen.