Deutschland: Rose wechselt zum BVB

Trainer Marco Rose verlässt Borussia Mönchengladbach nach dieser Saison und wechselt zu Borussia Dortmund. Der 44-Jährige macht von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2022 laufenden Vertrag Gebrauch. Die dort festgeschriebene Ablösesumme soll laut Medienberichten fünf Millionen Euro betragen. Mit Roses angekündigtem Wechsel im Sommer ist auch klar, dass Lucien Favres Nachfolger Edin Terzic den BVB nicht über die laufende Saison hinaus coachen wird.

Argentinien: Weltmeister Luque gestorben

Keine drei Monate nach dem Tod von Diego Maradona hat Argentinien den Hinschied eines weiteren Weltmeisters zu beklagen. Leopold Luque, der an der Endrunde 1978 vier Tore erzielt hatte, starb im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung.

Legende: Historischer Moment Luque jubelt im WM-Final 1978 gegen die Niederlande imago images

Frankreich: Auszeichnung für Omlin

Jonas Omlin hat es erstmals in das Team der Ligue-1-Runde der Sportzeitung L'Équipe geschafft. Der Goalie, der letzten Sommer von Basel zu Montpellier gewechselt hatte, war am Samstag mit seinen Paraden entscheidend am 2:1-Überraschungssieg der Südfranzosen bei Titelkandidat Lyon beteiligt.

Georgien: Sagnol neuer Nati-Coach

Der frühere französische Nationalspieler Willy Sagnol wird neuer Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Der 43-Jährige soll einen Zweijahresvertrag unterzeichnen. Sagnol coachte von 2014 bis 2016 Girondins Bordeaux, 2017 war er unter Carlo Ancelotti Assistenzcoach von Bayern München.