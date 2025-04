Legende: Wirkt im Nahen Osten nach wie vor erfolgreich Marcel Koller (64). imago images/Mohammad BAYOUMY

Ägypten: Al Ahly steht im Halbfinal

Trainer Marcel Koller steuert mit seinem Klub Al Ahly SC in der afrikanischen Champions League dem Hattrick entgegen. Nach den Trophäen 2023 und 2024 steht der Tabellen-Zweite der ägyptischen Liga auf Stufe «Königsklasse» erneut unter den letzten Vier. Die Viertelfinal-Hürde Al Hilal Omdurman wurde nach dem 1:0-Hinspielsieg am Dienstagabend bei der Reprise mit einem erneuten 1:0 übersprungen.

England: Belohnung für die starke Leistung auf der Insel

Die Premier League wird in der kommenden Champions-League-Saison mit mindestens fünf Teams vertreten sein. Wie die Liga am Mittwoch bestätigte, erhält England einen zusätzlichen Startplatz. Damit steht auch der Tabellenfünfte direkt in der Ligaphase. Die Uefa vergibt Bonusplätze an die beiden Nationen, deren Mannschaften in den drei europäischen Klubwettbewerben in dieser Saison zusammengenommen am besten abschneiden. England, das die Rangliste seit Beginn der Saison anführt, kann nach dem 3:0-Sieg von Arsenal gegen Real im Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag nicht mehr von Italien (3.) eingeholt werden.

Deutschland: Völler macht weiter

Rudi Völler bleibt bis 2028 Sportdirektor des Deutschen Fussball-Bundes. Das verkündeten der Weltmeister von 1990 und der DFB am Mittwoch gemeinsam. Der 64-Jährige hatte seine Bereitschaft bereits im Vorfeld der Nations-League-Spiele gegen Italien angedeutet. «Die Nationalmannschaft und ihr gesamtes Team beim DFB sind mir ans Herz gewachsen», sagte Völler: «Daran haben natürlich die begeisternde Heim-EM, aber vor allem auch die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann einen entscheidenden Anteil.»