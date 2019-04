Lia Wälti kam, sah und siegte

Lia Wälti bestreitet ihre erste Saison in Englands Top-Liga. Die Berner Mittelfeldspielerin fügte sich nach ihrem Transfer aus der Bundesliga von Potsdam aber bestens bei ihrem neuen Arbeitgeber Arsenal ein. So erfährt die 26-Jährige in ihrem Debüt-Jahr nun eine grosse Ehre: Die Schweizer Nationalspielerin wurde von der Professional Footballer's Association in die Equipe des Jahres in der englischen Women's Super League gewählt. Wältis Team, Arsenal, führt 2 Runden vor Schluss der Meisterschaft die Tabelle mit 4 Punkten Vorsprung an. Die Emmentalerin muss aufgrund einer Verletzung derzeit allerdings zuschauen.

Johann Vogel neuer U19-Nationalcoach der Schweiz

Johann Vogel wird ab Sommer Nachwuchstrainer beim Schweizerischen Fussballverband. Er übernimmt ab Juli die U19-Mannschaft. Zudem werde Vogel diverse Aufgaben bei anderen Nachwuchsteams übernehmen, teilt der Verband heute mit. Der 94-fache Nationalspieler hat seine Trainerkarriere mit Engagements im Nachwuchsbereich der Grasshoppers und des PSV Eindhoven lanciert. Seine Arbeit beim SFV nimmt der 42-jährige Romand bereits Anfang Mai auf.