Legende: Fällt wohl für längere Zeit aus Sergio Agüero. imago images

Operation am Knie bei Agüero

Sergio Agüero von Manchester City wird sich am Donnerstag in Barcelona einer Operation am Knie unterziehen und seinem Klub auf unbestimmte Zeit fehlen. Das sagte sein Trainer Pep Guardiola am Mittwoch an einer Medienkonferenz. Agüero hatte sich am Montag im Spiel gegen den FC Burnley (5:0) am linken Knie verletzt. Bei seiner Auswechslung zur Halbzeit humpelte der 32-Jährige vom Platz. Ob der Argentinier rechtzeitig zur Fortsetzung der Champions League im August wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar.

Herzog verlässt Israel nach 2 Jahren

Andreas Herzog hat seine Zeit als Nationaltrainer von Israel für beendet erklärt. Der 51-jährige Österreicher wird das Team in den EM-Playoffs im Herbst nicht mehr betreuen. «Es ist einfach zu viel zerstört worden durch Corona», sagte Herzog gegenüber dem TV-Sender Sky. Der frühere Spieler von Rapid Wien und Bayern München war seit Sommer 2018 Nationaltrainer von Israel.