Legende: Nicht mehr Trainer von Fenerbahce José Mourinho. IMAGO / SOPA Images

Türkei: Fenerbahce schasst Mourinho

José Mourinho ist nicht mehr Trainer von Fenerbahce Istanbul. Der türkische Spitzenklub beendete zwei Tage nach der 0:1-Niederlage in den Playoffs zur Champions League gegen Benfica Lissabon die Zusammenarbeit mit dem 62-jährigen Portugiesen. Mourinho hatte den Posten im Juni 2024 übernommen. Seither verpasste es der zweifache CL-Sieger, «Fener» wieder näher an die nationale Spitze und den 20. Meistertitel heranzuführen. Auf diesen wartet der Klub nunmehr seit elf Jahren. Daneben leistete sich Mourinho während seiner Zeit am Bosporus einige Entgleisungen. Im April griff der Ex-Trainer von Chelsea, Real Madrid und Inter Mailand nach einem verlorenen Derby im türkischen Cup Galatasarays Trainer Okan Buruk ins Gesicht.

Frauen-EM 2029: Vier Bewerber

Vier Kandidaten bewerben sich um die Austragung der Frauen-EM 2029. Laut Angaben der Uefa am Freitag sind dies Deutschland, Polen, Portugal sowie Dänemark gemeinsam mit Schweden. Das ursprünglich auch interessierte Italien ist nicht mehr darunter. Die Vergabe des Turniers erfolgt am 3. Dezember.