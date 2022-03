Legende: Legt sein Amt nieder Franco Foda. IMAGO / Eibner Europa

Österreich: Foda nicht mehr Nationaltrainer

Franco Foda gibt sein Amt als Trainer der Nationalmannschaft Österreichs nach dem Testspiel am Dienstag gegen Schottland ab. Er übernehme «die volle Verantwortung für das Verpassen der WM», sagte der Deutsche vier Tage nach dem 1:2 in den Playoffs gegen Wales. Foda hatte im Herbst 2017 die Nachfolge von Marcel Koller angetreten. Unter ihm realisierte die ÖFB-Auswahl im letzten Sommer unter anderem den ersten Sieg an einer EM-Endrunde.

Archiv: Österreich unterliegt Wales in den WM-Playoffs

Italien: Mancini macht weiter

Trotz des blamablen Ausscheidens in der WM-Qualifikation will Roberto Mancini Trainer der italienischen Nationalmannschaft bleiben. Er sei noch jung und wolle nach der EM auch die WM gewinnen, sagte der 57-Jährige wenige Tage nach dem 0:1 in den Playoffs gegen Nordmazedonien. Der Vertrag von Mancini läuft bis zur WM 2026 in Nordamerika. Nach dem Verpassen der Qualifikation für das Turnier in Katar hatte er seine Zukunft zunächst offen gelassen. Verbandschef Gabriele Gravina sowie etliche Spieler, Experten und Kommentatoren sprachen sich für einen Verbleib von Mancini aus.

England: Grosses Interessen an EM der Frauen

100 Tage vor dem Beginn der Frauen-EM (6.-31.7.) in England sind bereits mehr als die Hälfte der 700'000 Tickets vergeben, teilte die Uefa mit. «Dieser Sommer wird ein Paradigmenwechsel für den europäischen Frauenfussball», sagte die Frauenfussball-Chefin Nadine Kessler angesichts der grossen Resonanz. Schon jetzt ist klar, dass die Rekord-Marke einer EM (240'000 Zuschauer) deutlich übertroffen wird. Die Schweiz befindet sich in einer Vorrunden-Gruppe mit Russland, Schweden und den Niederlanden.

Kanada: WM-Qualifikation für Kanada geschafft

Kanada hat sich erstmals seit 36 Jahren wieder für eine Fussball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Kanadier gewannen das Qualifikationsspiel am Sonntag in Toronto gegen Jamaika mit 4:0 und können vor dem letzten Spieltag der Qualifikation in Nord- und Mittelamerika nicht mehr von einem der ersten drei Plätze verdrängt werden. Im 13. Gruppenspiel gelang der 8. Sieg, nur einmal verlor die Auswahl des englischen Trainers John Herdman. Kanada ist damit zum ersten Mal seit 1986 in Mexiko und zum 2. Mal überhaupt an einer WM-Endrunde vertreten.

Kanada nach Sieg über Jamaika an der WM