Legende: Will Deutschland zu Titeln führen Julian Nagelsmann. IMAGO/Eibner

Deutschland: Nagelsmann bleibt dem DFB-Team treu

Julian Nagelsmann bleibt auch über die WM 2026 hinaus und mindestens bis zur EM 2028 deutscher Nationaltrainer. Der 37-Jährige hatte das Amt im September 2023 übernommen und ursprünglich nur einen Vertrag bis zur Europameisterschaft 2024 unterschrieben. «Wir haben alle zusammen – Fans, Mannschaft und Trainerteam – etwas geschaffen, das wir jetzt erfolgreich weiterentwickeln wollen. Wir wollen zusammen Titel gewinnen», sagte Nagelsmann zur Vertragsverlängerung.

Bundesliga: Frankfurt verpflichtet Stürmer Wahi

Eintracht Frankfurt hat nur Tag nach dem Abgang von Topskorer Omar Marmoush einen Nachfolger präsentiert. Wie der Klub am Freitagabend bekanntgab, schliesst sich der französische U23-Nationalspieler Elye Wahi den Hessen mit sofortiger Wirkung an. Der 22-jährige Stürmer kommt von Olympique Marseille und unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

Belgien: Tedesco-Nachfolger gefunden

Rudi Garcia ist der neue Nationaltrainer Belgiens. Der 60-jährige Franzose folgt auf Domenico Tedesco, der seinen Posten nach zwei Jahren räumen musste. Dies gab der nationale Verband am Freitagmorgen bekannt. Garcia trainierte bislang unter anderem Lille, Marseille, die AS Roma und Napoli. Seit seiner Freistellung in Neapel im November 2023 hatte er kein Amt mehr inne.

Europa League: Fünf Fans nach Krawallen in Rom festgenommen

Die italienische Polizei hat im Zusammenhang mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans von Lazio Rom und Real Sociedad fünf Personen festgenommen. Dies teilten die Behörden am Freitag mit, laut Medien handelt es sich bei den festgenommenen Personen um fünf Lazio-Fans. Anhänger beider Teams waren in der Nacht vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag aneinander geraten. Bei den Ausschreitungen im Zentrum wurden laut Medienberichten neun Spanier mit Stichwunden verletzt, einer davon schwer. Etwa 80 Lazio-Ultras hätten gut 70 Fans des Gegners aus San Sebastian in einem Lokal im zentralen Viertel Monti angegriffen.