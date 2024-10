Legende: Es ging leicht abwärts Murat Yakin und seine Schweizer Nati büssten in der Weltrangliste 2 Positionen ein. Keystone/EPA/Gian Ehrenzeller

Fifa-Weltrangliste: Schweiz neu die Nummer 17

Das Schweizer Nationalteam verliert in der am Donnerstag zum zweitletzten Mal in diesem Jahr veröffentlichten Weltrangliste der Fifa zwei Plätze. Die Mannschaft von Murat Yakin belegt nach der Niederlage in Serbien (0:2) und dem Unentschieden gegen Dänemark (2:2) in der Nations League neu den 17. Platz. An der Spitze des Rankings steht unverändert Weltmeister Argentinien, gefolgt von Frankreich, Spanien, England und Brasilien.

06:25 Video Archiv: Live-Highlights bei Schweiz – Dänemark Aus Sport-Clip vom 15.10.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 25 Sekunden.

Dänemark findet Hjulmand-Nachfolger

Dänemarks Fussballverband ist auf der Suche nach einem Nationaltrainer fündig geworden. Der Däne Brian Riemer tritt die Nachfolge von Kasper Hjulmand an. Hjulmand war nach dem Achtelfinal-Out an der EM im Sommer zurückgetreten. Danach wurde das Team interimistisch von Lars Knudsen und Morten Wieghorst betreut; unter anderem resultierte in der Nations League gegen die Schweiz ein 2:0-Sieg und ein 2:2-Unentschieden. Riemer erhält einen bis zur WM 2026 gültigen Vertrag. Der 46-Jährige war zuletzt Cheftrainer des belgischen Rekordmeisters RSC Anderlecht.