Knäbel scheidet in Gelsenkirchen aus dem Vorstand aus

Peter Knäbel, der frühere Technische Direktor des Schweizerischen Fussballverbandes, steht auf Schalke für keine weitere Amtszeit zur Verfügung. Der 57-Jährige war im April 2018 als Direktor Nachwuchs und Entwicklung zum Klub aus Gelsenkirchen gestossen. Drei Jahre später wurde er zum Vorstand berufen. Schalke, nach der vergangenen Saison und nur einem Jahr nach dem Aufstieg in die Bundesliga wieder abgestiegen, tut sich auch in der zweithöchsten Klasse schwer. Das Team aus dem Ruhrpott liegt derzeit auf dem drittletzten Platz in der Rangliste.