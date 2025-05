Legende: Jubel bei Luuk de Jong und Co. Eindhoven hat den Meistertitel in den Niederlanden ins Ziel gebracht. Keystone/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Eredivisie: Eindhoven behält die Nerven

Dank einer Aufholjagd in den letzten fünf Runden holte die PSV Eindhoven den niederländischen Meistertitel. Mit einem 3:1-Sieg bei Sparta Rotterdam zementierten die Eindhovener ihre Vormachtstellung. Am 30. März schien die Entscheidung in der Eredivisie gefallen. Ajax besiegte PSV auswärts 2:0 und zog mit neun Punkten Vorsprung an der Spitze davon. Aus den vier Partien vor der Schlussrunde resultierten nur noch zwei Zähler, wodurch die Leaderposition verloren ging. PSV startete mit einem Punkt Vorsprung in die letzte Runde. In dieser behielt die Mannschaft von Trainer Peter Bosz die Nerven. Daher nutzte Ajax der 2:0-Heimsieg gegen Twente nichts. Für PSV ist es der 26. Meistertitel der Klubgeschichte.

2. Bundesliga: Köln steigt als Meister auf

Der 1. FC Köln mit dem Schweizer Joël Schmid (in der 33. Minute eingewechselt) kehrt dank eines 4:0-Heimsieg über Kaiserslautern am letzten Spieltag in die Bundesliga zurück. Weil der bereits aufgestiegene HSV in Fürth verlor, steigen die «Domstädter» als Meister in die deutsche Beletage auf. Elversberg schlug Schalke auswärts mit 2:1 und fordert Heidenheim in der Relegation.