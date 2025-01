Per E-Mail teilen

Legende: Frust pur Ricardo Rodriguez muss eine Zwangspause einlegen. imago images/Pressinphoto AP

Rodriguez muss Oberschenkel-Blessur auskurieren

Ricardo Rodriguez fällt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt aus. Nachdem er sich zuletzt bei Betis Sevilla seinen Stammplatz zurückerobert hatte, muss der 32-Jährige diesen unfreiwillig wieder hergeben. Der Nati-Verteidiger verletzte sich in LaLiga am Samstagabend bei der 1:3-Heimniederlage seiner Farben gegen Alaves Vitoria am Oberschenkel. Er musste deswegen schon vor Ende der ersten Halbzeit vom Rasen.

