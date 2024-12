Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Neue Aufgabe in der Bundesliga Pirmin Schwegler wirkt ab dem neuen Jahr wieder für Frankfurt. KEYSTONE/DPA/Uwe Anspach

Bundesliga: Schwegler in neuer Funktion zurück bei den Hessen

Der Schweizer Ex-Profi Pirmin Schwegler kehrt zur Eintracht zurück und verstärkt künftig die Führungsriege des Bundesligisten. Der 37-Jährige fungiert bei den Hessen ab dem 1. Januar als Leiter Profifussball, wie der Klub mitteilt. «Er wird nah an der Mannschaft sein, viele Gespräche führen und den Jungs somit ein wichtiger Ansprechpartner sein», beschreibt Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche das Aufgabenprofil. Schwegler bestritt von 2009 bis 2014 insgesamt 141 Matches für die Eintracht. In seiner Aktiv-Laufbahn absolvierte er über 400 Spiele in Deutschland, Australien und der Schweiz.

Bundesliga in der Übersicht