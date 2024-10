Legende: Der Flügelflitzer fehlt gegen Serbien Lamine Yamal. Imago/NurPhoto

Nations League: Spanien ohne Yamal

Europameister Spanien muss in der Nations League am Dienstag gegen Serbien auf Offensivstar Lamine Yamal verzichten. Der Aussenstürmer des FC Barcelona klagte nach dem 1:0-Erfolg am Samstag gegen Dänemark über Beschwerden. Eine Untersuchung in der Hauptstadt Madrid ergab keine Verletzung, sondern nur eine Überlastung. Der Verband entschied sich daher, den 17-Jährigen für die Partie in Cordoba gegen Serbien zu schonen.

Frankreich: Amandine Henry tritt aus Nati aus

Amandine Henry beendet ihre Karriere in Frankreichs Nationalteam. Die Mittelfeldspielerin und ehemalige Kapitänin gab am Sonntag auf Instagram bekannt, dass sie nach 109 Länderspielen 35-jährig nicht mehr das Trikot der «Equipe tricolore» tragen wird. Henry, aktuell in Mexiko bei Deportivo Toluca unter Vertrag, gehört auf Klubebene zu den erfolgreichsten Akteurinnen. Mit Lyon wurde sie 14 Mal Meisterin und gewann 8 Cup-Titel, sowie 7 Mal die Trophäe in der Champions League.

Afrika Cup: Burkina Faso schafft Quali

Burkina Faso hat als erstes Team die Qualifikation für den Afrika Cup 2025 geschafft. Dies dank einem 2:0-Sieg gegen Burundi in Abidjan. Die Westafrikaner halten damit nach 4 Spielen bei 3 Siegen und einem Remis. Beste Chancen, die Quali für das kontinentale Turnier, das über den Jahreswechsel 2025/26 in Marokko durchgeführt wird, ebenfalls zu lösen hat Senegal. Der Sieger des Afrika Cups 2021 braucht dazu am Dienstag einen Sieg über Malawi.