Legende: Verpasst die WM Becky Sauerbrunn. imago images/ZUMA Wire

Frauen-WM: Titelverteidiger muss auf Sauerbrunn verzichten

Titelverteidiger und Top-Favorit USA muss an der WM der Frauen (ab 20. Juli) auf Captain Becky Sauerbrunn verzichten. Die 38-jährige Verteidigerin fällt mit einer Fussverletzung für das Turnier in Australien und Neuseeland aus. «Untröstlich beschreibt es nicht einmal zur Hälfte», schreibt sie bei Instagram, «aber so können der Sport und das Leben sein.» Sauerbrunn hatte sich die Verletzung im April zugezogen, Anfang Juni gab sie im Trikot der Portland Thorns ein kurzes Comeback, doch für die WM reicht es nicht.

04:43 Video Archiv: US-Amerikanerinnen bejubeln im 2019 ihren 4. WM-Titel Aus sportaktuell vom 07.07.2019. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 43 Sekunden.

Brasilien: Scolari verblüfft mit Comeback

Altmeister Luiz Felipe Scolari ist nur 7 Monate nach dem selbst angekündigten Ende seiner epochalen Trainerkarriere zurück im täglichen Business. Der 74-Jährige heuerte überraschend als Coach bei Atletico Mineiro an und soll den zuletzt strauchelnden Erstligisten aus Belo Horizonte in Meisterschaft und Copa Libertadores Cup im Titelrennen halten. Selbst Athletico Paranaense, bei dem der Weltmeister von 2002 im letzten November von der Trainerbank ins Amt des Sportdirektors gewechselt war, wurde mit dem Rücktritt vom Rücktritt überrascht.