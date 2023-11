Legende: Hat sich im Länderspiel verletzt Brasiliens Vinicius Junior. Keystone/AP Photo/Ivan Valencia

Brasilien/Spanien: Vinicius fehlt länger

Brasilien und Real Madrid müssen lange auf Vinicius Junior verzichten. Wie die «Königlichen» mitteilten, hat der 23-jährige Angreifer beim WM-Qualifikationsspiel der Brasilianer in Kolumbien (1:2) einen Riss im linken Oberschenkelbizeps erlitten, der auch den hinteren Oberschenkelmuskel beeinträchtige. Spanische Medien spekulierten von einer Ausfallzeit von etwa zwei Monaten.

Norwegen: Haaland mit Fussverletzung

Erling Haaland verpasst das letzte EM-Qualifikationsspiel der norwegischen Nationalmannschaft am Sonntag in Schottland. Wie Norwegens Verband mitteilte, zog sich der 23-Jährige am Donnerstag im Testspiel gegen die Färöer (2:0) eine Fussverletzung zu. «Die Verletzung ist nicht schwerwiegend, aber er hat so grosse Schmerzen und ist etwas eingeschränkt, sodass das Schottland-Spiel leider etwas zu früh kommt», sagte Natiarzt Ola Sand. Wie lange Haaland ausfällt und ob er auch Manchester City fehlen wird, blieb zunächst offen. In der Gruppe A hat Norwegen keine Chance mehr auf die direkte EM-Quali, aber kann sich noch Hoffnungen auf die Playoffs machen.