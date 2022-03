Legende: Jürgen Grabowski Hier unterschreibt die Fussballgrösse ein Plakat. imago images/Sven Simon

Deutschland: Trauer um Weltmeister von 1974

Die Frankfurter Fussball-Legende Jürgen Grabowski ist tot. Zusammen mit seinem Eintracht-Kollegen Bernd Hölzenbein gehörte er zum Weltmeister-Team von 1974. Grabowski ist am Donnerstagabend im Alter von 77 Jahren in einem Spital in Wiesbaden verstorben. Der frühere Mittelfeldspieler bestritt 44 Länderspiele für Deutschland, er war Welt- und Europameister, gewann den Uefa-Cup (1980) und 2 Mal den deutschen Pokal (1974 und 1975).

00:35 Video Aus dem Archiv: Grabowskis Tor an der WM 1974 gegen Schweden Aus Sport-Clip vom 11.03.2022. abspielen

Deutschland: Neuendorf neuer DFB-Präsident

Bernd Neuendorf ist der 14. Präsident des Deutschen Fussball-Bundes. Der bisherige Präsident des Fussball-Verbandes Mittelrhein setzte sich am Freitag bei der Wahl auf dem DFB-Bundestag in Bonn gegen seinen Konkurrenten Peter Peters mit 193:50 Stimmen durch. Es war die erste Kampfabstimmung um das Spitzenamt in 122 Jahren DFB-Geschichte. Mit Neuendorf werden beim krisenerfahrenen Verband grosse Hoffnungen verbunden. Seit 2012 waren 4 Präsidenten vorzeitig zurückgetreten. Neuendorfs Kernbotschaft sei: «Der Fussball muss wieder im Mittelpunkt stehen, nicht die Querelen an der Spitze des Verbandes.»