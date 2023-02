Legende: Hat noch nicht genug vom Amt als argentinischer Nationaltrainer Lionel Scaloni. Reuters/Action Images/Hannah McKay

Scaloni weitere vier Jahre Argentiniens Nationalcoach

Lionel Scaloni bleibt Nationaltrainer in Argentinien. Der 44-jährige Erfolgscoach verlängert den Vertrag um vier Jahre. Scaloni hatte die Verantwortung für das Team um Lionel Messi vor fünf Jahren übernommen und es im vorletzten Jahr zum Gewinn der Copa America und im vergangenen Dezember zum WM-Titel geführt.

Argentinien kürt sich dramatisch zum Weltmeister

Neue Aufgabe für Klinsmann in Asien

Der frühere deutsche Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird neuer Nationalcoach von Südkorea. Der 58-jährige Schwabe tritt die Nachfolge von Paulo Bento an. Der Portugiese hatte unmittelbar nach dem Ausscheiden im Achtelfinal der WM in Katar gegen Brasilien (1:4) seinen Rücktritt angekündigt. Klinsmann beginnt seine Arbeit nach Angaben des Verbandes KFA in der kommenden Woche. Sein Vertrag läuft bis nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die letzte Trainerstation Klinsmanns, der von 2011 bis 2016 auch die US-Elf betreut hatte, war in der Bundesliga die Hertha Berlin bis Anfang 2020.

Klinsmann überrascht bei der Hertha mit Rücktrittserklärung

Lewandowski könnte Cup-«Clásico» verpassen

Robert Lewandowski vom FC Barcelona hat sich bei der 0:1-Niederlage im Ligaspiel bei Almeria leicht verletzt und könnte den Cup-Knaller am Donnerstag beim Erzrivalen Real Madrid verpassen. Beim Stürmer sei am Montag eine Muskelüberlastung am linken Oberschenkel diagnostiziert worden, teilte der spanische Topclub am Montag mit. Es bestehe die Gefahr, dass der 34-Jährige im Pokal-Halbfinal-Hinspiel im Bernabéu nicht eingesetzt werden kann, schrieb die katalanische Zeitung Mundo Deportivo.

Vorzeitiges Saisonende für Fekir

Für Nabil Fekir ist die Saison vorzeitig zu Ende. Der französische Offensivmann von Betis Sevilla zog sich am vergangenen Freitag im Spiel gegen Elche kurz vor Schluss eine Kreuzband-Verletzung zu. Fekir kommt nicht um eine Operation am linken Knie vorbei und steht Betis damit für den Rest der Spielzeit nicht mehr zur Verfügung. Die Andalusier liegen nach 23 Spieltagen auf Rang 5 und liebäugeln mit einem Champions-League-Platz.