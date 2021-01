Wochenhöchstwert: 40 Corona-Fälle in der Premier League

In der Premier League sind binnen einer Woche weitere 40 Spieler und Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dieser Höchstwert ist nach Angaben der Liga das Ergebnis der Tests zwischen dem 28. Dezember und dem 3. Januar. Der Spielbetrieb soll trotz der neuen Fälle fortgesetzt werden. Die betroffenen Personen befinden sich für 10 Tage in Quarantäne. Zu Wochenbeginn wurden in Grossbritannien mehr als 58'000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zuletzt war eine Mutation des Coronavirus auf der Insel entdeckt worden.

Estland: Häberli wagt Abenteuer

Thomas Häberli wird Nationaltrainer in Estland. Der 46-jährige gebürtige Luzerner erhält einen über 2 Jahre gültigen Vertrag. Estland wird in der Fifa-Weltrangliste derzeit an 109. Position geführt. Häberli wirkte bis zu seiner Entlassung im Dezember 2019 als Coach des FC Luzern. Für den früheren YB-Stürmer war es das 1. Engagement als Cheftrainer bei einer Profi-Mannschaft, nachdem er zuvor im Nachwuchs der Young Boys und des FC Basel tätig gewesen war.