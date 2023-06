Durch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung über den haushohen Favoriten Brasilien zog Israels U20-Nationalteam an der WM in Argentinien in die Halbfinals ein. Dor David Turgeman erzielte in der 105. Minute auf sehenswerte Weise das Siegtor.

Danach hätten sowohl Ilay Madmon als auch Ahmad Ibrahim vom Elfmeterpunkt alles klar machen können – aber beide brachten den Ball nicht im Tor unter, so dass Israel bis zum Schlusspfiff zittern musste.

Halbfinal bei Premiere

Danach war der Jubel aber gross, auch bei Kommentator Jonathan Cohen vom israelischen TV-Sender Kan 11: «Von dieser Nacht werdet ihr noch euren Kindern erzählen! Sie werden es euren Enkeln erzählen! Israel schlägt Brasilien! Eine solche Fussball-Nacht erlebt ihr nur einmal im Leben!», schrie er ins Mikrofon.

00:39 Video Grosse Emotionen bei israelischem Kommentatoren-Duo Aus Sport-Clip vom 04.06.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Israel, das sich erstmals überhaupt für eine U20-WM qualifiziert hatte, trifft im Halbfinal auf Uruguay oder die USA.