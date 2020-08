Mit Diego Benaglio geht die langjährige Nummer 1 im Tor der Schweizer Nationalmannschaft in den Fussball-Ruhestand. Der 36-Jährige gab am Dienstag offiziell seinen Rücktritt bekannt. «Ich würde lügen, wenn ich sage, dass das emotionslos an mir vorbeigeht. Nach 20 Jahren Profi-Fussball ist es doch ein grosses Kapitel, das man schliesst. Es war eine wundervolle Zeit und ich habe es in vollen Zügen genossen», so der Zürcher.

Den Entscheid zum Karriereende zu fällen, sei ein langer Prozess gewesen. «Ich habe gemerkt, dass der Moment langsam kommt, um sich neu zu orientieren. Es haben verschiedene Faktoren entschieden und nicht zuletzt auch Signale, die mir mein Körper gesendet hat», erklärte Benaglio. «Jetzt freue mich auf den neuen Lebensabschnitt.»

Erfolgreiche Zeit bei der Nati

Benaglio gab sein Debüt in der Nati am 3. Juni 2006 im Testspiel gegen China. Im Februar 2008 ernannte ihn Trainer Köbi Kuhn für die Heim-EM zur Nummer 1 im Schweizer Tor. Neben dem Turnier im eigenen Land nahm er 2010 und 2014 auch an 2 WM-Endrunden teil.

Einen Karriere-Höhepunkt erlebte er an der WM 2010 in Südafrika, als er beim überraschenden Schweizer 1:0-Auftaktsieg gegen den späteren Weltmeister Spanien sein Tor sauber hielt. Im August 2014 erklärte Benaglio nach 61 Spielen für die Schweiz seinen Rücktritt aus der Nati. «Für mein Land zu spielen, war ein Kindheitstraum, der in Erfüllung ging. Es hat mich immer mit sehr viel Stolz erfüllt, für die Schweiz aufzulaufen», blickt er zurück.

Meister und Pokalsieger mit Wolfsburg

Auf Klub-Ebene wagte Benaglio 2002 im Alter von 18 Jahren den Sprung nach Deutschland zum VfB Stuttgart. Nach 54 Spielen für die 2. Mannschaft der Schwaben unterschrieb er 2005 beim portugiesischen Erstligisten Nacional Funchal.

Seinen grössten Erfolg feierte Benaglio nach seinem Wechsel im Januar 2008 zum VfL Wolfsburg. Mit dem Bundesligisten sicherte er sich 2009 den ersten Meistertitel der Klubgeschichte. Mit den «Wölfen», bei denen Benaglio ab 2012 auch Captain war, feierte er zudem 2015 den Sieg im DFB-Pokal. Im Sommer 2017 ging seine Zeit in Wolfsburg zu Ende. Zuletzt stand er in Monaco unter Vertrag, sein Kontrakt lief diesen Sommer aus.