In einem Testspiel zwischen dem deutschen und dem Schweizer Rekordmeister fällt das Resultat deutlich aus.

Legende: Jubel über das 4:0 Thomas Müller und Dayot Upamecano freuen sich über den Schlusspunkt. FC Bayern

Bayern München hat in seinem letzten Testspiel vor dem Bundesliga-Start am kommenden Wochenende einen deutlichen Sieg eingefahren. Der deutsche Rekordmeister gewann seine Generalprobe gegen sein Schweizer Pendant auf dem Bayern-Campus am Dienstag vor 2200 Fans locker mit 4:0.

Neuzugang Michael Olise (12.), Harry Kane (46.), Mathys Tel (67.) und Thomas Müller (90.) erzielten gegen GC die Treffer für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. Am Sonntag wird der Belgier im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg erstmals in der Bundesliga eine Partie als Trainer der Münchner betreuen.

Während die Bayern nach einer guten Stunde komplett durchwechselten und sich dennoch ein gutes Gefühl holten, blieb GC über die 90 Minuten harmlos. GC-Goalie Justin Hammel verhinderte mit einigen Paraden eine noch höhere Niederlage. Der Tabellenletzte strebt am kommenden Samstag gegen Sion seinen ersten Super-League-Sieg der Saison an.