Legende: Wird hier bald auf Hessisch oder Kastilisch gejubelt? Das Olympiastadion in Helsinki, Schauplatz des Supercups 2022. IMAGO / Matthias Koch

Internationale Schwergewichte im «Fussball-Einöd»? Die Strategie der Uefa, mit dem Super Cup neue Märkte zu erschliessen, macht es möglich. So wird der Sieger, der zwischen 1998 und 2012 stets in Monaco erkoren wurde, heuer zum 10. Mal in Folge in einem anderem Land ermittelt.

Fussball als Nebensache

2022 hat Helsinki die Ehre und damit jene Stadt, in der noch vor drei Monaten die Eishockey-WM stattfand. Dass im Land der Weltmeister dem Fussball nur eine Nebenrolle zukommt, zeigen die internationalen Auftritte der finnischen Top-Klubs: Meister HJK – der erfolgreichere zweier Hauptstadtklubs – musste zuletzt in der Champions-League-Quali eine 0:5-Pleite gegen Viktoria Pilsen einstecken und auch das zweitplatzierte Kuopio vermochte YB nicht in Verlegenheit zu bringen.

Nach Tiflis, Trondheim, Skopje oder Tallinn geht es für Real Madrid und Eintracht Frankfurt nun in den hohen Norden. Dort erwartet sie – im Gegensatz zur Austragung 2021 in Belfast vor 18'000 Zuschauern – eine würdige Kulisse. Das Olympiastadion in Helsinki hat doppelt so viele Platz und ist frisch renoviert.