Der Champions-League-Sieger aus London zwingt den Europa-League-Sieger aus Villarreal in Belfast in die Knie.

Champions-League-Sieger Chelsea hat den europäischen Supercup in Belfast gegen Europa-League-Gewinner Villarreal mit 6:5 im Penaltyschiessen für sich entschieden. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Thomas Tuchel ist erst seit einem halben Jahr Trainer von Chelsea – doch der Deutsche packte auch die zweite Chance auf einen europäischen Titel resolut. In einem unterhaltsamen Spiel setzten sich die Londoner im Windsor Park nicht unverdient durch.

00:49 Video Albiol verschiesst den entscheidenden Penalty Aus Sport-Clip vom 12.08.2021. abspielen

Spanier beweisen Moral

Die Engländer waren bereits in der Verlängerung dem Sieg näher gestanden, doch die Spanier retteten sich mit viel Kampfkraft ins Penaltyschiessen. Im Gegensatz zum Europa-League-Final gegen Manchester United behielt diesmal aber der Gegner aus der Premier League die Oberhand.

Tuchel bewies dabei ein glückliches Händchen. Eine Minute vor Schluss wechselte er Ersatzgoalie Kepa Arrizabalaga ein, der dann den entscheidenden Penalty von Villarreals Routinier Raul Albiol hielt.

00:44 Video Ziyech schiesst Chelsea in Führung Aus Sport-Clip vom 12.08.2021. abspielen

Grosse Aufopferung beider Teams

Die beiden Teams gingen mit Engagement und dem nötigen Ernst an die Aufgabe heran, obwohl die jeweiligen Meisterschaften in England und Spanien noch nicht begonnen haben. Beide Treffer der regulären Spielzeit waren sehenswert herausgespielt.

Noch vor Ablauf einer halben Stunde verwertete Hakim Ziyech ein Zuspiel von Kai Havertz zur Führung von Chelsea. Villarreal verdiente sich jedoch den Ausgleich mit einer Leistungssteigerung nach der Pause. Boulaye Dia setzte Gerard Moreno mit dem Absatz ein, und der spanische Nationalstürmer schloss souverän ab.

00:54 Video Moreno lässt Villarreal mit dem 1:1 jubeln Aus Sport-Clip vom 12.08.2021. abspielen

Es blieb beim Remis. Chelsea hatte dann mehr Glück im Penaltyschiessen. Für die «Blues» ist es der zweite Triumph im fünften Supercup-Final. 1998 gewannen sie gegen Real Madrid mit 1:0.

Der Liga-Alltag wartet

Das Team von Tuchel hat nicht lange Zeit, den Sieg gegen Villarreal auszukosten. Am Samstag startet Chelsea in die Premier-League-Saison. Erster Gegner an der heimischen Stamford Bridge ist dann Crystal Palace. Villarreal kann zwei Tage länger regenerieren. Am Montag geht es dann auch für das «gelbe U-Boot» mit dem Heimspiel gegen den FC Granada in der Liga los.