Legende: Genauso Kult wie der Klub selbst Das Stadion Hohe Warte – dahinter die Skyline Wiens. IMAGO / Matthias Koch

Für alle leidgeprüften Fussball-Romantiker und -Nostalgiker gab es am Freitagabend eine gute Nachricht: Mit dem First Vienna FC kehrte der älteste Fussballklubs Österreichs nach dem Zwangsabstieg 2017 in den Profifussball zurück.

Die spezielle Heimat

Ein torloses Remis in Bruck an der Leitha sollte dem sechsfachen Meister reichen, um nach acht Jahren Abstinenz die vorzeitige Rückkehr in die 2. Liga zu fixieren. Dass die «Vienna» ein etwas anderer Klub in Österreichs Fussballlandschaft darstellt, zeigt auch ihre Heimstätte. Das Stadion Hohe Warte galt mit über 80'000 Plätzen einst als grösste Naturarena Europas und beheimatete gar die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft.

Auch heute versprüht die naturbelassene Spielstätte mit ihren weiten Grashängen im Nordwesten Wiens besonderen Charme. Und ein letztes Highlight steht den Fans in dieser Saison gar noch bevor: Am nächsten Freitag steigt zum Abschluss das «Derby of Love» gegen den liebgewonnenen Stadtrivalen Wiener SC.