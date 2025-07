Legende: Finstere Miene Cristiano Ronaldo am letzten Freitag in Saalfelden. Keystone/Franz Neumayr

Gemäss Sky teilten die Organisatoren mit, dass der Klub aus Saudi-Arabien bereits am Mittwochabend nach einem Testspiel gegen Toulouse in Grödig abreist. In Portugal ist Teil zwei der Vorbereitung geplant. Die für Samstag (2. August) geplante Partie von Al-Nassr gegen Al-Ahli Dubai entfällt.

«CR7» und sein Team hatten sich im noblen Hotel Gut Brandlhof in Saalfelden einquartiert. Dort steigt auch Bundesligist Borussia Dortmund ab kommenden Montag (bis 9. August) zum Trainingslager ab. Derzeit sei der Platz «aufgrund des vielen Regens aber kaum bespielbar und zu weich», sagte Brandlhof-Eigentümer Alexander Strobl bei Sky.

Junge Fans klopfen an Ronaldos Tür

Zudem hatte der immense Fanandrang wegen Ronaldo, der kürzlich seinen Vertrag bis 2027 verlängerte, die Organisatoren in den vergangenen Tagen immer wieder vor Probleme gestellt. So sollen teils junge Fans sogar an Ronaldos Zimmertür geklopft und in den Hotelgängen auf ihr Idol gewartet haben.