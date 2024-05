Die Uefa gibt ein letztes Mal ein grösseres Kontingent an Tickets für die EURO in den freien Verkauf.

Ähnlich begehrt wie EM-Tickets Die Trophäe mit dem Maskottchen der EM 2024, Albärt.

Am Donnerstagmorgen um 11:00 Uhr gibt die Uefa ein letztes grösseres Kontingent von rund 100'000 Tickets in den Verkauf. Diese werden über die offizielle Homepage des Verbands nach dem Prinzip «First come, first serve» verkauft.

Die Nachfrage für Tickets an der Europameisterschaft in Deutschland in diesem Sommer war riesig. Alleine in der ersten Verkaufsphase registrierte die Uefa über 20 Millionen Ticketanfragen. An den 51 EM-Spielen werden insgesamt 2,7 Millionen Fans in den Stadien sein.

Vor allem Retouren

Bei den Tickets, die nun in den Verkauf kommen, handelt es sich einerseits um Eintrittskarten, die über die Wiederverkaufsplattform zurückgegeben wurden. Andererseits werden dies vergünstigte Karten mit Sichteinschränkung sein. Es wird mit einem erneut grossen Andrang gerechnet.