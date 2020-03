Legende: Rückschläge gab es schon Liverpool scheiterte im CL-Achtelfinal an Atletico Madrid, im FA-Cup-Achtelfinal an Chelsea. In der Liga läufts aber wunschgemäss. imago images

1. Liverpool

Da spielen die «Reds» die Saison ihres Lebens und führen die Premier League mit 23 Punkten Vorsprung auf das zweitplatzierte Manchester City an. Und nun droht der vorzeitige Abbruch. Seit 30 Jahren wartet man an der Anfield Road auf den Meistertitel. Die Durststrecke schien endlich ein Ende zu haben. Dann kam das Coronavirus.

2. St. Gallen

Die Ostschweizer zeigten diese Saison nicht nur erfrischenden und begeisternden Offensivfussball, sondern ärgerten auch die beiden Branchenleader YB und Basel. Der FCSG führt überraschend die Tabelle an, doch nun könnte der Traum vom ersten Meistertitel seit 20 Jahren jäh platzen.

3. Lazio Rom

In der Liga seit 21 Spielen ungeschlagen und mit Ciro Immobile den mit Abstand erfolgreichsten Torjäger der Serie A (27 Treffer) in den eigenen Reihen: Lazio läuft es diese Saison wie geschmiert. So mischen die Römer munter im Meisterrennen in Italien mit. Nach 26 Runden liegt man nur einen Zähler hinter Serien-Meister Juventus. Aber auch hier droht am Ende: Viel Fleiss – kein Preis.