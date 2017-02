Madame Chan mischt die Champions League auf

Heute, 11:26 Uhr

Eine Frau als Cheftrainerin in der Königsklasse? In Europa noch undenkbar – in Asien seit dieser Saison Realität.

Bild in Lightbox öffnen. Die Eastern Long Lions Hongkong beweisen Mut und Pioniergeist. In der Männerdomäne Fussball hat der Klub sein Profiteam der erst 28-jährigen Trainerin Chan Yuen-tin anvertraut. « Ein Spiel gegen Scolari – unfassbar! » Chan Yuen-ting

Trainerin von ELL Hongkong Prompt wurden die Long Lions in der vergangenen Saison erstmals Meister von Hong Kong – und Chan erhielt die Ausziechnung als Asiens Trainerin des Jahres. Als sportlicher Lohn resultierte die Teilnahme Asiens Champions League. Chan coacht somit als erste Frau ein Männerteam in einem Kontinentalwettbewerb. Bild in Lightbox öffnen. Beim CL-Gegner Guangzhou Evergrande steht mit Felipe Scolari eine gestandene Grösse an der Seitenlinie. Was das Kräftemessen mit Brasiliens WM-Trainer von 2002 für sie bedeutet, offenbarte Yuen-tin der Zeitung L'Equipe: «Das ist ziemlich unfassbar! Ein Renconte mit ihm ist ein Traum – ich schaue dem Treffen ungeduldig entgegen.»

rha/agenturen