Seine Sprüche haben Mehmet Scholl fast populärer gemacht als seine Leistungen auf dem Platz. Am Freitag wird er 50.

Legende: Nahm oftmals kein Blatt vor den Mund Mehmet Scholl (hier eine Aufnahme von 2001). imago images

Champions-League- sowie Weltpokal-Sieger, Uefa-Pokal-Sieger, 8 Mal deutscher Meister und 5 Mal DFB-Pokalsieger – Mehmet Scholl hat mit Bayern München zahlreiche Titel gewonnen. 1996 wurde er mit Deutschland zudem Europameister.

Mindestens so lang wie die Liste der gewonnenen Titel ist aber auch diejenige seiner Sprüche. Und von denen hat der am Freitag 50 Jahre alt werdende ehemalige Profi so einige geklopft. Eine Auswahl: