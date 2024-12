Legende: Sind in künftigen Spielen teilweise ausgeschlossen Fans der serbischen Fussball-Nationalmannschaft. Keystone/Til Buergy

Der Europäische Fussballverband (Uefa) hat Serbien für «rassistische und/oder diskriminierende» Handlungen von Fans bei zwei Nations-League-Partien bestraft. Bei der Partie zwischen der Schweiz und Serbien am 15. November waren Gästefans dabei gefilmt worden, wie sie versuchten, eine albanische Flagge anzuzünden. Auch drei Tage später im Heimspiel gegen Dänemark kam es zu unangemessenem Verhalten, darunter das Zeigen eines «unerlaubten Banners».

Kein Ticketverkauf bei Auswärtsspielen

Als Teil der Sanktionen wurde dem serbischen Verband der Verkauf von Tickets für die nächsten beiden Auswärtsspiele der Mannschaft in Uefa-Wettbewerben untersagt. Zudem müssen bei zwei Heimspielen Teile des Stadions geschlossen werden. Die ersten Teile der Sanktionen werden im März 2025 in Kraft treten, wenn Serbien in den Aufstiegs-Playoffs zur Nations League in zwei Spielen auf Österreich trifft.

Die Uefa verhängte ausserdem Geldstrafen in Höhe von insgesamt 173'000 Euro, davon 90'000 Euro aufgrund der Diskriminierung.