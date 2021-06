Legende: Kehrt dem Profi-Fussball den Rücken zu Johan Djourou. imago images

Johan Djourou tritt mit 34 Jahren vom Profi-Fussball zurück. Dies gab der 76-fache Nationalspieler am Freitag in den sozialen Medien bekannt. «Ich trete heute zurück, weil ich spüre, dass der Moment gekommen ist. Diese Nachricht ist aber nicht das Ende, sondern der Beginn von etwas Neuem», so Djourou.

Der ehemalige Nati-Verteidiger war zuletzt beim dänischen Erstligisten Nordsjaelland engagiert, wo er einen Vertrag bis 2022 hatte. Aufmerksamkeit erhielt Djourou in der Schweiz erstmals im Alter von 16 Jahren, als er von Etoile Carouge in den Nachwuchs des FC Arsenal wechselte. Im Norden Londons absolvierte der Genfer einen grossen Teil seiner Karriere, fast 150 Partien spielte Djourou für die erste Mannschaft der «Gunners».

Insgesamt lief Djourou 76 Mal (2 Tore) für die Nationalmannschaft auf und trug das Nati-Trikot an 5 Endrunden. Seinen letzten Einsatz für die Schweiz hatte der Innenverteidiger im September 2018 bei einem Freundschaftsspiel gegen England (0:1).