Legende: Hört auf Esther Staubli. Keystone / Patrick B. Krämer

Die Super League verliert ihre einzige Schiedsrichterin. Wie der Schweizerische Fussballverband am Montag mitteilte, tritt Esther Staubli per sofort zurück. Die 44-jährige Bernerin wolle neue Wege beschreiten, heisst es in der Medienmitteilung

Staubli hatte ihren letzten Einsatz als Schiedsrichterin am letzten Freitag im Halbfinal der Women's Nations League in Lyon. «Mit dem Spiel Frankreich – Deutschland schliesst sich der Kreis meiner Tätigkeit als aktive Schiedsrichterin mit einem letzten internationalen Highlight. Mit der Teilnahme an den Nations League Finals konnte ich mir noch einen letzten Traum verwirklichen», sagt Staubli.

Schweizer Pionierin

Staubli blickt auf eine lange Karriere zurück. Die Bernerin pfiff unter anderem an drei Frauen-Weltmeisterschaften (2015, 2019, 2023) und stand im Aufgebot von drei Europameisterschaften (2013, 2017, 2022).

Als erste Schweizerin arbitrierte sie zudem im November 2023 mit der Nations-League-Partie zwischen Aserbaidschan und Schweden ein A-Länderspiel der Männer